Alvas Powell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvas Powell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvas Powell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvas Powell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alvas Powell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvas Powell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvas Powell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvas Powell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvas Powell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvas Powell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvas Powell 18 Temmuz 1994 tarihinde Danvers Pen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Alvas Elvis Powell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvas Powell Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Alvas Powell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 17 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Alvas Powell'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvas Powell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvaspowell/

Alvas Powell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvas Powell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvas Powell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvas Powell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Portland

31 Aralık 2014 yılında Portmore United

1 Ocak 2015 yılında Portland

27 Aralık 2018 yılında Cincinnati

19 Kasım 2019 yılında Miami

26 Ocak 2021 yılında Al-Hilal

14 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2021 yılında Philadelphia

17 Aralık 2021 yılında Cincinnati

Alvas Powell kimdir

Alvas Powell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvas Powell şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Alvas Powell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Jamaika takımında 5 numaralı formasıyla 10 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 2 gol atmıştır.

Jamaika U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alvas Powell nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Franklin Nyenetue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Nyenetue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franklin Nyenetue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Nyenetue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arquimides Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arquimides Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arquimides Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arquimides Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keanin Ayer Boya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keanin Ayer Boya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keanin Ayer Boya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keanin Ayer Boya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominique Badji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominique Badji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominique Badji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominique Badji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!