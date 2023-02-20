Alvas Powell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvas Powell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvas Powell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvas Powell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvas Powell 18 Temmuz 1994 tarihinde Danvers Pen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Alvas Elvis Powell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvas Powell Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Alvas Powell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 17 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Alvas Powell'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvas Powell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvaspowell/

Alvas Powell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvas Powell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvas Powell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvas Powell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Portland

31 Aralık 2014 yılında Portmore United

1 Ocak 2015 yılında Portland

27 Aralık 2018 yılında Cincinnati

19 Kasım 2019 yılında Miami

26 Ocak 2021 yılında Al-Hilal

14 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2021 yılında Philadelphia

17 Aralık 2021 yılında Cincinnati

Alvas Powell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvas Powell şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Alvas Powell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 5 numaralı formasıyla 10 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 2 gol atmıştır.

Jamaika U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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