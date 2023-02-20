Brenner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brenner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brenner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brenner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brenner 16 Ocak 2000 tarihinde Cuiabá şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Brenner Souza da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brenner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Brenner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cincinnati futbol takımında oynamaktadır. FC Cincinnati takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Brenner'nin FC Cincinnati ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Brenner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_brenner00/

Brenner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brenner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brenner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brenner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mayıs 2019 yılında Fluminense

31 Aralık 2019 yılında São Paulo

5 Şubat 2021 yılında Cincinnati

Brenner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brenner şuan FC Cincinnati takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brenner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

São Paulo FC (2011-2017)

Brezilya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 6 gol atmıştır.

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