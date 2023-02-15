Elias Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Andersson 31 Ocak 1996 tarihinde Hässleholm şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nils Erik Elias Andersson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Andersson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elias Andersson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Elias Andersson'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Andersson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eeliasa/

Elias Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elias Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Elias Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2012 yılında Helsingborg U19

8 Ocak 2013 yılında Helsingborgs IF

10 Ağu 2013 yılında HIF Akademi

30 Kasım 2013 yılında Helsingborgs IF

12 Şubat 2015 yılında Varbergs BoIS

30 Kasım 2015 yılında Helsingborgs IF

1 Mart 2016 yılında Varbergs BoIS

15 Temmuz 2017 yılında Sirius

8 Ocak 2021 yılında Djurgården

9 Ağu 2021 yılında Mjällby AIF

30 Kasım 2021 yılında Djurgården

Elias Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Andersson şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elias Andersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hässleholms IF (-2009), Helsingborgs IF (2010-2012)

İsveç takımında 6 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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