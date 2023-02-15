Jacob Widell Zetterstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Widell Zetterstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Widell Zetterstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Widell Zetterstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Widell Zetterstrom 11 Temmuz 1998 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jacob Mikael Widell Zetterström şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Widell Zetterstrom Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Jacob Widell Zetterstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 17 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Jacob Widell Zetterstrom'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jacob Widell Zetterstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacob Widell Zetterstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jacob Widell Zetterstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Widell Zetterstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında IFK Lidingö

12 Ocak 2019 yılında Djurgården

13 Ocak 2019 yılında IFK Lidingö

30 Kasım 2019 yılında Djurgården

10 Ocak 2020 yılında ara verdi

17 Mart 2021 yılında Djurgården

Jacob Widell Zetterstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Widell Zetterstrom şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jacob Widell Zetterstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Djurgårdens IF, IFK Lidingö (-2017)

İsveç takımında 23 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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