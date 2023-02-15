Wilmer Odefalk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilmer Odefalk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilmer Odefalk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilmer Odefalk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilmer Odefalk 21 Kasım 2004 tarihinde Täby şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carl Peter Wilmer Odefalk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilmer Odefalk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Wilmer Odefalk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wilmer Odefalk'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Wilmer Odefalk Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wilmer Odefalk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilmer Odefalk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilmer Odefalk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında IF Bromma U17

8 Ocak 2021 yılında IF Bromma U19

8 Ocak 2022 yılında Brommapojkarna

8 Ocak 2023 yılında Djurgården

Wilmer Odefalk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilmer Odefalk şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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