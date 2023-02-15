Jesper Lofgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Lofgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jesper Lofgren kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jesper Lofgren ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jesper Lofgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Lofgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesper Lofgren

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Lofgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Lofgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Lofgren 3 Mayıs 1997 tarihinde Kalmar şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Lofgren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Jesper Lofgren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Jesper Lofgren'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Lofgrenboyu ve yaşı kaç

Jesper Lofgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesper Lofgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jesper Lofgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Lofgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2015 yılında Oskarshamns AIK

3 Ocak 2017 yılında Karlskrona

1 Ocak 2018 yılında Mjällby AIF

12 Ocak 2019 yılında Brann

26 Temmuz 2019 yılında Mjällby AIF

30 Kasım 2019 yılında Brann

5 Şubat 2020 yılında Mjällby AIF

31 Aralık 2020 yılında Brann

31 Mart 2021 yılında Djurgården

Jesper Lofgren kimdir

Jesper Lofgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Lofgren şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Halltorps IK, Kalmar FF (-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jesper Lofgren nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Ludvig Svanberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Svanberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ludvig Svanberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Svanberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Casper Eklund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Eklund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Casper Eklund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Eklund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Gudni Fjoluson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Gudni Fjoluson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Gudni Fjoluson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Gudni Fjoluson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nathaniel Adjei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathaniel Adjei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nathaniel Adjei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathaniel Adjei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Boman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Boman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Boman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Boman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları