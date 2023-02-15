Jesper Lofgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Lofgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Lofgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Lofgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Lofgren 3 Mayıs 1997 tarihinde Kalmar şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Lofgren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Jesper Lofgren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Jesper Lofgren'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper Lofgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesper Lofgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Lofgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Lofgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2015 yılında Oskarshamns AIK

3 Ocak 2017 yılında Karlskrona

1 Ocak 2018 yılında Mjällby AIF

12 Ocak 2019 yılında Brann

26 Temmuz 2019 yılında Mjällby AIF

30 Kasım 2019 yılında Brann

5 Şubat 2020 yılında Mjällby AIF

31 Aralık 2020 yılında Brann

31 Mart 2021 yılında Djurgården

Jesper Lofgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Lofgren şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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