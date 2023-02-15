Magnus Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Eriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Eriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Eriksson 8 Nisan 1990 tarihinde Solna şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Magnus Lennart Eriksson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Eriksson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Magnus Eriksson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 21 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Magnus Eriksson'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Magnus Eriksson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erikssonmange/

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Magnus Eriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Magnus Eriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Magnus Eriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Eriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2008 yılında AFC Eskilstuna

8 Ocak 2011 yılında Åtvidabergs FF

21 Ağu 2012 yılında KAA Gent

21 Ocak 2013 yılında Malmö FF

1 Ocak 2015 yılında GZ Renhe

10 Temmuz 2015 yılında Bröndby IF

16 Haziran 2016 yılında Djurgården

1 Ocak 2018 yılında San Jose

21 Ağu 2020 yılında Djurgården

Magnus Eriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Eriksson şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magnus Eriksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AIK Solna (-2007)

İsveç takımında 25 numaralı formasıyla 17 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 19 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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