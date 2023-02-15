Jacob Bergstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Bergstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Bergstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Bergstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Bergstrom 26 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Bergstrom Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Jacob Bergstrom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jacob Bergstrom'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jacob Bergstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jacob Bergstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Bergstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Bergstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Karlskrona AIF

1 Ocak 2013 yılında Karlskrona

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

17 Mayıs 2015 yılında Ronneby BK

8 Ocak 2018 yılında Mjällby AIF

26 Ağu 2019 yılında Mjøndalen

22 Ocak 2020 yılında Mjällby AIF

8 Ocak 2023 yılında Djurgården

Jacob Bergstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Bergstrom şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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