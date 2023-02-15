Victor Edvardsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Edvardsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Edvardsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Edvardsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Edvardsen 14 Ocak 1996 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Kaj Edvardsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Edvardsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Victor Edvardsen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Edvardsen'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Victor Edvardsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victoredvardsen16/

Victor Edvardsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Edvardsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Victor Edvardsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Edvardsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında IFK U19

15 Temmuz 2015 yılında Utsiktens BK

30 Kasım 2015 yılında IFK U19

11 Mart 2016 yılında Elverum

19 Temmuz 2016 yılında Stenungsund

1 Ocak 2017 yılında IK Oddevold

9 Şubat 2018 yılında Karlstad BK

15 Ocak 2020 yılında Degerfors

8 Ocak 2022 yılında Djurgården

Victor Edvardsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Edvardsen şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Edvardsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Göteborg (2000-), Hisingsbacka FC, IFK Göteborg (-2015)

İsveç takımında 14 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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