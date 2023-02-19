Elson Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elson Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elson Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elson Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elson Mosquera 16 Ocak 2000 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Elson Daniel Mosquera Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elson Mosquera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elson Mosquera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Quindío futbol takımında oynamaktadır. Deportes Quindío takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Elson Mosquera'nin Deportes Quindío ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elson Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elson Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elson Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elson Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2022 yılında Quindío

Elson Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elson Mosquera şuan Deportes Quindío takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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