Gabriele Dovidio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriele Dovidio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriele Dovidio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriele Dovidio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriele Dovidio 7 Ocak 1996 tarihinde Caserta şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriele Luigi D'Ovidio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriele Dovidio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriele Dovidio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriele Dovidio'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriele Dovidio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriele Dovidio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gabriele Dovidio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriele Dovidio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Aarau U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Oftringen

11 Ağu 2014 yılında FC Lenzburg

1 Temmuz 2015 yılında FC Wangen b. O.

1 Temmuz 2016 yılında FC Sursee

15 Şubat 2017 yılında FC Dulliken

1 Temmuz 2018 yılında FC Sursee

1 Temmuz 2020 yılında FC Baden 1897

1 Temmuz 2022 yılında FC Langenthal

30 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında FC Baden 1897

Gabriele Dovidio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriele Dovidio şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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