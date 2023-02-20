Gaute Hoberg Vetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaute Hoberg Vetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gaute Hoberg Vetti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gaute Hoberg Vetti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gaute Hoberg Vetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaute Hoberg Vetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gaute Hoberg Vetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaute Hoberg Vetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaute Hoberg Vetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaute Hoberg Vetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaute Hoberg Vetti 2 Eylül 1998 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Gaute Høberg Vetti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaute Hoberg Vetti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaute Hoberg Vetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gaute Hoberg Vetti'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Gaute Hoberg Vetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaute Hoberg Vetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Gaute Hoberg Vetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaute Hoberg Vetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2017 yılında Nest-Sotra IL

12 Ocak 2018 yılında Sarpsborg 08

8 Ocak 2022 yılında Bodø/Glimt

Gaute Hoberg Vetti kimdir

Gaute Hoberg Vetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaute Hoberg Vetti şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brann Bergen

Gaute Hoberg Vetti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Gaute Hoberg Vetti nereli

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