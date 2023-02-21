Grigori Zhilkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grigori Zhilkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grigori Zhilkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grigori Zhilkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grigori Zhilkin 20 Haziran 2003 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Жилкин Григорий Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grigori Zhilkin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Grigori Zhilkin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krasnodar 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Krasnodar 2 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Grigori Zhilkin'nin FK Krasnodar 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Grigori Zhilkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grigori Zhilkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grigori Zhilkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grigori Zhilkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar II

1 Ocak 2022 yılında Krasnodar 2

Grigori Zhilkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grigori Zhilkin şuan FK Krasnodar 2 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Grigori Zhilkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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