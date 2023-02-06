Halls kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halls Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halls adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halls Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halls 17 Haziran 1999 tarihinde Nova Iguaçu şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hedhe Halls Rocha da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halls Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halls, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına - tarihinde katılmıştır. Halls'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Mart 2024 tarihinde bitmektedir.

Halls Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Halls isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halls Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halls futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2020 yılında Náutico

31 Ocak 2021 yılında Vasco U20

25 Şubat 2021 yılında Boa Esporte

7 Mayıs 2021 yılında Vasco U20

Halls Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halls şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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