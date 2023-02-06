Paulo Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paulo Victor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paulo Victor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paulo Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paulo Victor

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Victor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Victor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Victor 13 Nisan 2001 tarihinde Boicaúva şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paulo Victor de Almeida Barbosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Victor Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paulo Victor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Paulo Victor'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paulo Victorboyu ve yaşı kaç

Paulo Victor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paulo Victor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paulo Victor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Victor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2021 yılında Internacional

2 Ağu 2022 yılında Vasco da Gama

30 Haziran 2023 yılında Internacional

Paulo Victor kimdir

Paulo Victor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Victor şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Paulo Victor nereli

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