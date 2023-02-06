Robson Bambu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robson Bambu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robson Bambu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robson Bambu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robson Bambu 12 Kasım 1997 tarihinde São Vicente şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robson Alves de Barros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robson Bambu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magnitude Sports & Entertainment Group yapmaktadır. Robson Bambu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robson Bambu'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robson Bambu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/robsonbambu14

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http://www.instagram.com/robsonbambu14/

Robson Bambu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robson Bambu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robson Bambu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robson Bambu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Santos FC

1 Ocak 2019 yılında Athletico-PR

1 Temmuz 2020 yılında OGC Nizza

20 Ocak 2022 yılında Corinthians

31 Aralık 2022 yılında OGC Nizza

3 Ocak 2023 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2023 yılında OGC Nizza

Robson Bambu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robson Bambu şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robson Bambu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Santos Futebol Clube (2007-2016)

Brezilya U23 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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