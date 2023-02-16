Riquelme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riquelme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riquelme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riquelme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riquelme 28 Ağu 2002 tarihinde Barra Mansa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Riquelme de Carvalho Araújo Viana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riquelme Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Riquelme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Riquelme'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Riquelme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/riquelme6/

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Riquelme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riquelme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Riquelme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riquelme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Vasco da Gama

Riquelme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riquelme şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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