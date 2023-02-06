Leotm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leotm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leotm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leotm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leotm 6 Mart 1996 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Pinheiro da Conceição şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leotm Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leotm, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leotm'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Leotm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leotm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leotm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leotm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2016 yılında Londrina-PR

30 Kasım 2016 yılında Fluminense U20

2 Ocak 2017 yılında Fluminense

4 Ocak 2018 yılında EC Bahia

31 Aralık 2018 yılında Fluminense

1 Ocak 2019 yılında São Paulo

1 Ocak 2023 yılında Vasco da Gama

Leotm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leotm şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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