Patrick De Lucca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick De Lucca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick De Lucca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick De Lucca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick De Lucca 2 Mart 2000 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Patrick de Lucca Chaves de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick De Lucca Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4ComM yapmaktadır. Patrick De Lucca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick De Lucca'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrick De Lucca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/patrickdelucca/

Patrick De Lucca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrick De Lucca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Patrick De Lucca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick De Lucca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında EC Bahia U20

1 Mart 2021 yılında EC Bahia

1 Ocak 2023 yılında Vasco da Gama

Patrick De Lucca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick De Lucca şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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