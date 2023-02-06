Jair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jair 26 Ağu 1994 tarihinde Ibirubá şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jair Rodrigues Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jair Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Jair, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jair'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jair Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/oficialjairr

http://www.instagram.com/oficialjairr/

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Jair Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jair isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jair Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Internacional

24 Şubat 2017 yılında Rio Verde-GO

31 Mayıs 2017 yılında Inter B

3 Temmuz 2017 yılında Boa Esporte

1 Ocak 2018 yılında Veranópolis-RS

26 Mart 2018 yılında Juventude

21 Ağu 2018 yılında Sport Recife

1 Ocak 2019 yılında Atlético-MG

13 Ocak 2023 yılında Vasco da Gama

Jair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jair şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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