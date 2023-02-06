Alex Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Teixeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Teixeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Teixeira 6 Ocak 1990 tarihinde Duque de Caxias şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alex Teixeira Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Teixeira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gortin Promoções Ltda yapmaktadır. Alex Teixeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Teixeira'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Teixeira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AlexTeixeiraOf

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http://www.instagram.com/alexteixeiraa/

http://www.facebook.com/alexteixeiraoficial

Alex Teixeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Teixeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Teixeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Teixeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2010 yılında Shakhtar D.

5 Şubat 2016 yılında JS Suning

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

10 Ağu 2021 yılında Beşiktaş

28 Temmuz 2022 yılında Vasco da Gama

Alex Teixeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Teixeira şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Alex Teixeira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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