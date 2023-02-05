Rwan Seco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rwan Seco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rwan Seco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rwan Seco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rwan Seco 20 Mayıs 2001 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rwan Philipe Rodrigues de Souza Cruz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rwan Seco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rwan Seco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rwan Seco'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rwan Seco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rwan Seco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rwan Seco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rwan Seco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2020 yılında Santos FC U20

31 Aralık 2021 yılında Flamengo-SP

1 Ocak 2022 yılında Santos FC U20

31 Ocak 2022 yılında Santos FC

Rwan Seco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rwan Seco şuan Santos FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.