Lucas Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Barbosa 22 Şubat 2001 tarihinde Bebedouro şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Henrique Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Barbosa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Lucas Barbosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Barbosa'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Lucas Barbosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasbarbosa/

Lucas Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Barbosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Barbosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Golden State

30 Haziran 2019 yılında Novorizont. U20

1 Eylül 2019 yılında Santos FC U20

17 Eylül 2020 yılında Novorizont. U20

18 Eylül 2020 yılında Santos FC U20

26 Ocak 2022 yılında Santos FC

Lucas Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Barbosa şuan Santos FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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