Lucas Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Lima 9 Temmuz 1990 tarihinde Marília şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Lima Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Lucas Lima, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Lima'nin Santos FC ile sözleşmesi 10 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Lima Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lucaslima

http://www.instagram.com/lucaslima/

http://www.facebook.com/olucaslimaofficial/?fref=ts

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Lucas Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Internacional

5 Mart 2013 yılında Sport Recife

31 Aralık 2013 yılında Internacional

7 Şubat 2014 yılında Santos FC

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras

25 Ağu 2021 yılında Fortaleza

31 Aralık 2022 yılında Palmeiras

7 Şubat 2023 yılında Santos FC

Lucas Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Lima şuan Santos FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lucas Lima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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