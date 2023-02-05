Vladimir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir 16 Temmuz 1989 tarihinde Ipiaú şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vladimir Orlando Cardoso de Araújo Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladimir'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vladimir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Santos FC

7 Eylül 2009 yılında Fortaleza

31 Aralık 2009 yılında Santos FC

24 Ocak 2019 yılında Avaí FC

15 Aralık 2019 yılında Santos FC

12 Temmuz 2021 yılında Avaí FC

1 Ocak 2023 yılında Santos FC

Vladimir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir şuan Santos FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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