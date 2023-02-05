Stiven Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiven Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiven Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiven Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiven Mendoza 27 Haziran 1992 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı John Stiven Mendoza Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiven Mendoza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARF Assessoria yapmaktadır. Stiven Mendoza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stiven Mendoza'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Stiven Mendoza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Stiven20Mendoza

http://www.instagram.com/stevenmendozaoficial/

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Stiven Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stiven Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stiven Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiven Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Envigado

1 Ocak 2012 yılında CD América

31 Aralık 2012 yılında Envigado

1 Ocak 2013 yılında Cúcuta Dep.

30 Haziran 2013 yılında Envigado

18 Temmuz 2013 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2014 yılında Chennaiyin FC

2 Şubat 2015 yılında Corinthians

31 Ağu 2015 yılında Chennaiyin FC

31 Aralık 2015 yılında Corinthians

11 Mart 2016 yılında New York City

31 Aralık 2016 yılında Corinthians

5 Haziran 2017 yılında EC Bahia

31 Aralık 2017 yılında Corinthians

17 Ocak 2018 yılında Amiens SC

27 Şubat 2021 yılında Ceará SC

1 Ocak 2023 yılında Santos FC

Stiven Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiven Mendoza şuan Santos FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stiven Mendoza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD América de Cali (-12/2010)

Kolombiya takımında 18 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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