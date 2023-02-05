Yeferson Soteldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeferson Soteldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yeferson Soteldo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yeferson Soteldo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yeferson Soteldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeferson Soteldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeferson Soteldo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeferson Soteldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeferson Soteldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeferson Soteldo 30 Haziran 1997 tarihinde Acarigua şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Aslen Venezuela uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yeferson Julio Soteldo Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeferson Soteldo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Yeferson Soteldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yeferson Soteldo'nin Santos FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yeferson Soteldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yefersonsoteldo1006/

Yeferson Soteldoboyu ve yaşı kaç

Yeferson Soteldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yeferson Soteldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yeferson Soteldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeferson Soteldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Zamora FC U20

1 Temmuz 2013 yılında Zamora FC

1 Ocak 2017 yılında Huachipato

11 Ocak 2018 yılında U. de Chile

31 Aralık 2018 yılında Huachipato

12 Ocak 2019 yılında Santos FC

24 Nisan 2021 yılında Toronto

31 Ocak 2022 yılında Tigres UANL

11 Ağu 2022 yılında Santos FC

30 Haziran 2023 yılında Tigres UANL

Yeferson Soteldo kimdir

Yeferson Soteldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeferson Soteldo şuan Santos FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Yeferson Soteldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela takımında 10 numaralı formasıyla 3 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 2 gol atmıştır.

Venezuela U23 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yeferson Soteldo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Son Haberler
Felipe Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caio Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caio Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...