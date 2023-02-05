Yeferson Soteldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeferson Soteldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeferson Soteldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeferson Soteldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeferson Soteldo 30 Haziran 1997 tarihinde Acarigua şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Aslen Venezuela uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yeferson Julio Soteldo Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeferson Soteldo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Yeferson Soteldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yeferson Soteldo'nin Santos FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yeferson Soteldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yefersonsoteldo1006/

Yeferson Soteldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yeferson Soteldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yeferson Soteldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeferson Soteldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Zamora FC U20

1 Temmuz 2013 yılında Zamora FC

1 Ocak 2017 yılında Huachipato

11 Ocak 2018 yılında U. de Chile

31 Aralık 2018 yılında Huachipato

12 Ocak 2019 yılında Santos FC

24 Nisan 2021 yılında Toronto

31 Ocak 2022 yılında Tigres UANL

11 Ağu 2022 yılında Santos FC

30 Haziran 2023 yılında Tigres UANL

Yeferson Soteldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeferson Soteldo şuan Santos FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Yeferson Soteldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 10 numaralı formasıyla 3 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 2 gol atmıştır.

Venezuela U23 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

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