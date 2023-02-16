Daniel Ruiz Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Ruiz Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Ruiz Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Ruiz Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Ruiz Rivera 30 Temmuz 2001 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Felipe Ruiz Rivera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Ruiz Rivera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAURICIO SERRANO yapmaktadır. Daniel Ruiz Rivera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Ruiz Rivera'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Ruiz Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Ruiz Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Ruiz Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Ruiz Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2020 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2021 yılında Millonarios

31 Aralık 2021 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2022 yılında Millonarios

7 Şubat 2023 yılında Santos FC

31 Aralık 2023 yılında Millonarios

Daniel Ruiz Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Ruiz Rivera şuan Santos FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Daniel Ruiz Rivera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 11 numaralı formasıyla 29 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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