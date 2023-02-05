Rodrigo Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Fernandez 3 Ocak 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Fernández Cedrés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Fernandez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Rodrigo Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Fernandez'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Danubio FC

7 Ocak 2019 yılında Guaraní

31 Aralık 2019 yılında Danubio FC

1 Ocak 2020 yılında Guaraní

29 Mart 2022 yılında Santos FC

31 Aralık 2022 yılında Guaraní

1 Ocak 2023 yılında Santos FC

Rodrigo Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Fernandez şuan Santos FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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