Maicon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maicon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maicon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maicon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maicon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maicon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maicon

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maicon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maicon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maicon 14 Eylül 1988 tarihinde Barretos şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maicon Pereira Roque şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maicon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Maicon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 8 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Maicon'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maicon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/maiconroque27

http://www.instagram.com/maiconroque/

http://www.facebook.com/MaiconRoque

Maiconboyu ve yaşı kaç

Maicon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maicon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maicon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maicon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2008 yılında Cabofriense

5 Mayıs 2008 yılında Cruzeiro

7 Temmuz 2008 yılında Nacional

30 Haziran 2009 yılında Cruzeiro

6 Temmuz 2009 yılında FC Porto

15 Şubat 2016 yılında São Paulo

30 Haziran 2016 yılında FC Porto

1 Temmuz 2016 yılında São Paulo

1 Temmuz 2017 yılında Galatasaray

4 Şubat 2019 yılında Al-Nassr FC

30 Haziran 2020 yılında Galatasaray

1 Ağu 2020 yılında Al-Nassr FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

8 Mart 2022 yılında Santos FC

Maicon kimdir

Maicon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maicon şuan Santos FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Maicon nereli

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