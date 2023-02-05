Paulo Mazoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Mazoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Mazoti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Mazoti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Mazoti 11 Temmuz 2000 tarihinde Ribeirão Pires şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paulo Mazoti Azevedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Mazoti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paulo Mazoti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Paulo Mazoti'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Paulo Mazoti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mazoti00/

Paulo Mazoti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paulo Mazoti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paulo Mazoti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Mazoti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2021 yılında Santos FC

Paulo Mazoti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Mazoti şuan Santos FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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