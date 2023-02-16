Diogenes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogenes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogenes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogenes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogenes 6 Ocak 2001 tarihinde Itaperica da Serra şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diogenes Vinicius da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogenes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogenes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diogenes'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diogenes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogenes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diogenes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogenes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Santos B

1 Temmuz 2021 yılında Santos FC

Diogenes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogenes şuan Santos FC takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.