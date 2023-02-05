Dodi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dodi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dodi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dodi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dodi 17 Nisan 1996 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Douglas Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dodi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SB SPORT yapmaktadır. Dodi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dodi'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dodi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dodi_mf/

Dodi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dodi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dodi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dodi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Criciúma EC

19 Nisan 2018 yılında Fluminense

31 Aralık 2018 yılında Criciúma EC

1 Ocak 2019 yılında Fluminense

15 Ocak 2021 yılında Kashiwa Reysol

10 Ocak 2023 yılında Santos FC

Dodi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dodi şuan Santos FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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