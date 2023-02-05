Lucas Braga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Braga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Braga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Braga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Braga 10 Kasım 1996 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Braga Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Braga Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMC Sports yapmaktadır. Lucas Braga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Braga'nin Santos FC ile sözleşmesi 30 Nisan 2026 tarihinde bitmektedir.

Lucas Braga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/olucasbraga/

Lucas Braga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Braga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Braga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Braga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2017 yılında Associação Atlética Batel (PR)

12 Ocak 2018 yılında Luverdense

16 Ağu 2018 yılında Vila Nova FC

1 Aralık 2018 yılında Luverdense

5 Haziran 2019 yılında Santos B

11 Eylül 2019 yılında Cuiabá-MT

8 Aralık 2019 yılında Santos B

13 Ocak 2020 yılında Internacional

17 Ağu 2020 yılında Santos FC

Lucas Braga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Braga şuan Santos FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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