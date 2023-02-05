İvonei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvonei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvonei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvonei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvonei 16 Nisan 2002 tarihinde Rondonópolis şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ivonei Júnior da Silva Rabelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvonei Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. İvonei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvonei'nin Santos FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvonei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivonei/

İvonei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvonei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvonei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvonei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Santos FC

İvonei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvonei şuan Santos FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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