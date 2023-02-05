Ed Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ed Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ed Carlos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ed Carlos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ed Carlos 19 Mart 2001 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ed Carlos de Arruda Amorim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ed Carlos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ellite Sports yapmaktadır. Ed Carlos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ed Carlos'nin Santos FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ed Carlos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ed Carlos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ed Carlos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ed Carlos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında São Paulo U20

16 Temmuz 2021 yılında Santos B

1 Ocak 2023 yılında Santos FC

Ed Carlos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ed Carlos şuan Santos FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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