Alison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alison 1 Mart 1993 tarihinde Itanhaém şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alison Lopes Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alison Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alison, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alison'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alison Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alisonlopes/

Alison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Santos FC

25 Ocak 2017 yılında Red Bull

7 Mayıs 2017 yılında Santos FC

1 Ağu 2021 yılında Al-Hazem

9 Şubat 2023 yılında Santos FC

Alison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alison şuan Santos FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alison Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Santos (2005-2013)

Brezilya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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