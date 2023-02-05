Marcos Leonardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Leonardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcos Leonardo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcos Leonardo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcos Leonardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Leonardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcos Leonardo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Leonardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Leonardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Leonardo 2 Mayıs 2003 tarihinde Itapetinga şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Leonardo Santos Almeida şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Leonardo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici Sports BR yapmaktadır. Marcos Leonardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marcos Leonardo'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcos Leonardo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcosleonardo09/

Marcos Leonardoboyu ve yaşı kaç

Marcos Leonardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Leonardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcos Leonardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Leonardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2020 yılında Santos FC

Marcos Leonardo kimdir

Marcos Leonardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Leonardo şuan Santos FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Marcos Leonardo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcos Leonardo nereli

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