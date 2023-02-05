Nathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan 5 Eylül 2001 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nathan Santos de Araújo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Nathan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Nathan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nathansantos_02/

Nathan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nathan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nathan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2020 yılında Boavista

30 Haziran 2021 yılında Vasco U20

5 Temmuz 2021 yılında Boavista

5 Ağu 2022 yılında Santos FC

Nathan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan şuan Santos FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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