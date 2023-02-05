Gabriel Carabajal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Carabajal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Carabajal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Carabajal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Carabajal 9 Aralık 1991 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Horacio Gabriel Carabajal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Carabajal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Gabriel Carabajal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Carabajal'nin Santos FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Carabajal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Carabajal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Carabajal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Carabajal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Talleres

1 Ocak 2015 yılında U. San Martín

31 Aralık 2015 yılında CA Talleres

1 Ocak 2016 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2016 yılında CA Talleres

5 Ağu 2016 yılında Godoy Cruz

17 Temmuz 2017 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2018 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2018 yılında Patronato

30 Haziran 2019 yılında Godoy Cruz

4 Temmuz 2019 yılında CA Unión

17 Şubat 2021 yılında Argentinos Jrs.

31 Aralık 2021 yılında CA Unión

1 Ocak 2022 yılında Argentinos Jrs.

12 Ağu 2022 yılında Santos FC

Gabriel Carabajal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Carabajal şuan Santos FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.