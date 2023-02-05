Joao Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Lucas 9 Mart 1998 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Lucas de Almeida Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Lucas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Joao Lucas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Lucas'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Joao Lucas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jl_carvalho/

Joao Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joao Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mayıs 2019 yılında Flamengo

7 Mayıs 2021 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2021 yılında Flamengo

20 Ocak 2022 yılında Cuiabá-MT

1 Ocak 2023 yılında Santos FC

Joao Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Lucas şuan Santos FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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