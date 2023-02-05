Sandry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandry 30 Ağu 2002 tarihinde Itabuna şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sandry Roberto Santos Goes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandry Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Sandry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sandry'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Sandry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sandryroberto/

Sandry Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sandry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sandry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Santos FC

Sandry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandry şuan Santos FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Sandry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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