Vinicius Balieiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Balieiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Balieiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Balieiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Balieiro 28 Mayıs 1999 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinicius Balieiro Lourenco De Carvalho şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Balieiro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMH Career Planning yapmaktadır. Vinicius Balieiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Vinicius Balieiro'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Balieiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_viniciusbalieiro/

Haberin Devamı

Vinicius Balieiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius Balieiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vinicius Balieiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Balieiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Santos B

1 Mart 2021 yılında Santos FC

Vinicius Balieiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Balieiro şuan Santos FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.