Angelo Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Gabriel 21 Aralık 2004 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ângelo Gabriel Borges Damaceno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Gabriel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ative Sports yapmaktadır. Angelo Gabriel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Angelo Gabriel'nin Santos FC ile sözleşmesi 10 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Angelo Gabriel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/angelogabriel/

Angelo Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Angelo Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 13.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Angelo Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Santos FC

Angelo Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Gabriel şuan Santos FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Angelo Gabriel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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