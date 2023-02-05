Eduardo Bauermann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Bauermann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Bauermann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Bauermann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Bauermann 13 Şubat 1996 tarihinde Estância Velha şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Bauermann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Eduardo Bauermann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo Bauermann'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Bauermann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eduardobauermann/

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Eduardo Bauermann Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eduardo Bauermann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eduardo Bauermann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Bauermann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Internacional

23 Mayıs 2016 yılında Náutico

9 Ağu 2016 yılında Internacional

3 Mayıs 2017 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2017 yılında Internacional

2 Ocak 2018 yılında Figueirense FC

30 Kasım 2018 yılında Internacional

4 Ocak 2019 yılında Paraná

13 Ocak 2020 yılında América-MG

19 Ocak 2022 yılında Santos FC

Eduardo Bauermann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Bauermann şuan Santos FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Eduardo Bauermann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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