Lucas Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Pires adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Pires Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Pires 24 Mart 2001 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Pires Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Pires Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Lucas Pires, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Pires'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Lucas Pires Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Pires isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Pires Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Pires futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2021 yılında Santos FC U20

Lucas Pires Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Pires şuan Santos FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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