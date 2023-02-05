Alex kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex 10 Mayıs 1999 tarihinde Ribeirão Preto şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alex de Oliveira Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Alex, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına - tarihinde katılmıştır. Alex'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2019 yılında Santos B

20 Temmuz 2021 yılında Famalicão

30 Haziran 2022 yılında Santos FC

Alex Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex şuan Santos FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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