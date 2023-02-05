Felipe Jonatan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Jonatan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Jonatan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Jonatan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Jonatan 15 Şubat 1998 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Felipe Jonatan Rocha Andrade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Jonatan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Jonatan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Felipe Jonatan'nin Santos FC ile sözleşmesi 28 Şubat 2025 tarihinde bitmektedir.

Felipe Jonatan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felipe.jonatan/

Felipe Jonatan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felipe Jonatan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Felipe Jonatan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Jonatan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Santos FC

Felipe Jonatan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Jonatan şuan Santos FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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