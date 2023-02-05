Derick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derick 16 Mayıs 2002 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Derick Fernando da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derick Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Derick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Derick'nin Santos FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Derick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Derick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Derick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Santos FC

Derick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derick şuan Santos FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Derick Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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