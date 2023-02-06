Joaquim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquim 28 Aralık 1998 tarihinde Nova Era şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquim Henrique Pereira Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Joaquim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 7 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Joaquim'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquim Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joaquim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2021 yılında Botafogo

7 Mayıs 2021 yılında Cuiabá-MT

4 Ocak 2022 yılında Botafogo-SP

31 Mart 2022 yılında Cuiabá-MT

Joaquim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquim şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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